Публикуем видео с места крупного ДТП в Пскове
Столкновение трёх автомобилей произошло на перекрёстке Петровской улицы и Рижского проспекта в Пскове. Видео происшествия публикует телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.
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