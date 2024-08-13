Публикуем видео с места крупного ДТП в Пскове

20:15, 13 августа 2024, ПАИ

Столкновение трёх автомобилей произошло на перекрёстке Петровской улицы и Рижского проспекта в Пскове. Видео происшествия публикует телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ.