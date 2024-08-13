В приёмном отделении Псковской инфекционной больницы работает новый врач с 28-летним опытом медицинской практики

20:35, 13 августа 2024, ПАИ

В приёмном отделении Псковской областной инфекционной клинической больницы работает новый врач Эргашали Фармонов. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Медицинский стаж у Эргашали Фармонова составляет 28 лет. Он знаком с современными методами диагностики и лечения, имеет опыт работы с разнообразными инфекционными заболеваниями, полученный на родине в Узбекистане и на территории России.

В 1995 году врач окончил Андижанский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Прошел ординатуру по направлению «Терапия». Имеет профессиональную переподготовку «Скорая медицинская помощь».

В Псков специалист переехал из Иркутской области, где три года был в штате паллиативного отделения Заларинской районной больницы. Сейчас Эргашали Фармонов привыкает к новым условиям труда.

«Я обожаю свою профессию. Люблю пациентов, всех без ограничений. Переживаю за каждого, как будто это связано с моим собственным здоровьем. Стараюсь ко всем находить подход, угадывать состояние больного с психологической точки зрения», – подчеркнул врач.