Эксперты из Петербурга провели комплексные научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области

22:10, 13 августа 2024, ПАИ

Архитекторы из Санкт-Петербурга совместно со специалистами Реставрационной мастерской Псковской епархии провели комплексные научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Рождественский храм, памятник архитектуры XVI века, требует ряд срочных противоаварийных работ. К такому выводу пришла экспертная комиссия специалистов, обследовавших древнюю церковь.

Проект противоаварийных работ разработан в соответствии с поставленной задачей и 73-м Федеральным законом и под контролем органа охраны. Часть проекта разработана, выполнена смета на проведение противоаварийных работ.

Отметим, монастырь расположен между Печорами и Изборском. Разновременные храмы, берущие своё начало в середине XV века, находятся в аварийном состоянии. Мальской Спасо-Рождественский монастырь – мужской православный монастырь в Печорском районе. Возник как место иноческого жилья в XV веке на берегу Мальского озера. Расположен в 18 км к юго-востоку от Псково-Печерского монастыря, близ деревни Малы.

Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством.