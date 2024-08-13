Эксперты из Петербурга провели комплексные научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области
Архитекторы из Санкт-Петербурга совместно со специалистами Реставрационной мастерской Псковской епархии провели комплексные научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».
Рождественский храм, памятник архитектуры XVI века, требует ряд срочных противоаварийных работ. К такому выводу пришла экспертная комиссия специалистов, обследовавших древнюю церковь.
Проект противоаварийных работ разработан в соответствии с поставленной задачей и 73-м Федеральным законом и под контролем органа охраны. Часть проекта разработана, выполнена смета на проведение противоаварийных работ.
Отметим, монастырь расположен между Печорами и Изборском. Разновременные храмы, берущие своё начало в середине XV века, находятся в аварийном состоянии. Мальской Спасо-Рождественский монастырь – мужской православный монастырь в Печорском районе. Возник как место иноческого жилья в XV веке на берегу Мальского озера. Расположен в 18 км к юго-востоку от Псково-Печерского монастыря, близ деревни Малы.
Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения и охраняется государством.
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Эксперты из Петербурга провели комплексные научные исследования храмов Мальского монастыря в Псковской области
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