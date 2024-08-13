Плановые учения Росгвардии пройдут в здании правительства Псковской области

22:33, 13 августа 2024, ПАИ

Плановые учения Росгвардии пройдут в здании правительства Псковской области в четверг, 15 августа. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

«Сотрудники отработают освобождение заложников и разминирование автомобиля. Также планируется задействовать БПЛА. Это стандартные учения, которые проводятся на постоянной основе», – отметил глава региона.

Учения начнутся в 19:00.