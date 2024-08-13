Плановые учения Росгвардии пройдут в здании правительства Псковской области
Плановые учения Росгвардии пройдут в здании правительства Псковской области в четверг, 15 августа. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.
«Сотрудники отработают освобождение заложников и разминирование автомобиля. Также планируется задействовать БПЛА. Это стандартные учения, которые проводятся на постоянной основе», – отметил глава региона.
Учения начнутся в 19:00.
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