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День образования Следственного комитета отмечают сегодня

День образования Следственного комитета России отмечают сегодня, 15 января, сообщает calend.ru.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В пояснительной записке к законопроекту «О Следственном комитете Российской Федерации» указывалось, что отделение Следственного комитета от прокуратуры создаст условия для более эффективной работы как следственных органов, так и прокуратуры в целом. Идея о независимости следственного ведомства не является новой: впервые о необходимости отделения следственных органов от других структур заявил Петр I.

В 1713 году в России были созданы первые специализированные следственные органы – майорские следственные канцелярии, которые подчинялись непосредственно Петру I и занимались расследованием наиболее серьезных преступлений. Однако после его смерти независимые следственные органы были упразднены, и предварительное следствие стало восприниматься как обычная процедура досудебного производства. С 1723 по 1860 год расследованием преступлений занимались неспециализированные органы, такие как полицмейстерская канцелярия, сыскной приказ и нижние земские суды, что привело к формированию административной модели следственного аппарата.

Во время судебной реформы 1860 года Александр II попытался найти новые подходы к организации предварительного следствия. В результате было принято решение вывести следственные органы из полиции и передать их судам. В этот период в 44 губерниях России было создано 993 судебных следователя. Модель, разработанная Александром II, впоследствии легла в основу системы военных следователей, которые работали при военно-окружных судах.

После революции 1917 года следственные подразделения появились практически во всех правоохранительных органах, что было связано со стремлением новой власти использовать юстицию как инструмент классовой борьбы.

В 1927 году судебные следователи Московской губернии были переведены в прокуратуру. В 1928 году коллегия Наркомата юстиции постановила передать следственный аппарат в полное распоряжение прокуратуры, а в 1929 году военные следователи также перешли под контроль военной прокуратуры. В 1938–1939 годах следственные подразделения были созданы и в органах госбезопасности и милиции, которые тогда подчинялись НКВД СССР. В 1963 году следственные органы появились и в Министерстве охраны общественного порядка, которое позже стало Министерством внутренних дел.

В 2007 году Следственный комитет при прокуратуре РФ стал относительно самостоятельным ведомством, хотя продолжал оставаться частью прокуратуры. Закон 2011 года вернул концепцию развития следственных органов к идее Петра I, установив, что руководство деятельностью комитета осуществляется главой государства.

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