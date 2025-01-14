Более 1300 дел рассмотрела псковская КДН за год

23:40, 14 января 2025, ПАИ

Ежегодно 14 января комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав отмечает свой профессиональный праздник. Сотрудников, деятельность которых направлена на обеспечение безопасности и благополучия детей и подростков, поздравили представители власти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

За год псковская комиссия рассмотрела 1 387 дел, организовала девять городских комплексных операций, провела обследование 325 семей в ходе рейдов. Совместно с УМВД России по городу Пскову и управлением образования администрации города Пскова организовала профильную смену городского лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец», а также получила награду за лучшую комиссию в Псковской области».

«Поздравляем всех сотрудников комиссии города Пскова с этим значимым днём! Пусть ваша работа всегда приносит радость и удовлетворение, а результаты ваших усилий будут видны в каждом улыбающемся детском лице!» – поздравили представителей профессии в городской администрации.