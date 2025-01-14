Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 1300 дел рассмотрела псковская КДН за год

Ежегодно 14 января комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав отмечает свой профессиональный праздник. Сотрудников, деятельность которых направлена на обеспечение безопасности и благополучия детей и подростков, поздравили представители власти. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото: пресс-служба администрации Пскова

За год псковская комиссия рассмотрела 1 387 дел, организовала девять городских комплексных операций, провела обследование 325 семей в ходе рейдов. Совместно с УМВД России по городу Пскову и управлением образования администрации города Пскова организовала профильную смену городского лагеря труда и отдыха «Юный спецназовец», а также получила награду за лучшую комиссию в Псковской области».

«Поздравляем всех сотрудников комиссии города Пскова с этим значимым днём! Пусть ваша работа всегда приносит радость и удовлетворение, а результаты ваших усилий будут видны в каждом улыбающемся детском лице!» – поздравили представителей профессии в городской администрации.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 января 2025

Михаил Ведерников встретился с редакторами ведущих СМИ региона
14 января 2025

Более 1300 дел рассмотрела псковская КДН за год
14 января 2025

Елена Припутенко: Жители Псковской области в текущем сезоне прививались активнее
14 января 2025

Налипание снега на провода спровоцировало новую волну отключений в Псковской области
14 января 2025

В возводимом в Псковской области экотехнопарке начался монтаж основного технологического оборудования
14 января 2025

Реставраторы укрепляют фундаменты и стены Троицкого собора в Пскове
14 января 2025

До 56% составила загрузка коечного фонда Псковской инфекционной больницы в праздники
14 января 2025

Ветераны «Псковской правды» собрались вместе в честь Дня печати

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...