Елена Припутенко: Жители Псковской области в текущем сезоне прививались активнее

23:23, 14 января 2025, ПАИ

Вопросы эпидемиологической ситуации на территории региона обсудили на совещании под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сегодня, 14 января. В частности, речь шла о результатах прививочной кампании против гриппа в области, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В совещании приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, руководитель управления Роспотребнадзора по региону Елена Припутенко.

Елена Припутенко доложила губернатору, что жители региона в текущем сезоне прививались активнее. По её словам, вакцинацию прошло почти 300 тысяч человек, что на 29 тысяч больше, чем в прошлом сезоне.

В ходе совещания речь также шла о вакцине «Конвасэл», предназначенной для профилактики COVID-19. Она уже поступила в медицинские учреждения.

По словам специалистов, вакцинация «Конвасэлом» доступна в течение всего года. Возглавляющая комитет по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко подчеркнула, что в соответствии с эпидемиологическими показаниями вакцинации против COVID-19 подлежат пожилые люди старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что до 56 % составила загрузка коечного фонда Псковской инфекционной больницы в новогодние каникулы.