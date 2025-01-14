Реставраторы укрепляют фундаменты и стены Троицкого собора в Пскове

21:44, 14 января 2025, ПАИ

Продолжается реставрация Троицкого собора в Пскове. Реставраторы укрепляют фундаменты со стороны южных фасадов и южный контрфорс. Проводится инъектирование специальными растворами, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

«Инъектирование проводится в два этапа. Цель – укрепить фундаменты и стены, заполнить пустоты, чтобы сохранить исторический памятник. Глубина бурения – два метра. Раствор закачивается под давлением шести атмосфер, чтобы закрепляющая смесь заполнила все трещины и микротрещины. Используется материал с содержанием тонкомолотых наполнителей, полимеров. Это высокоподвижная смесь, способная проникать в пустоты и трещины менее 0,1 мм. Современный реставрационный материал не дает усадки во время набора прочности», – отметили специалисты.

По словам специалистов, укрепление происходит по всему периметру памятника архитектуры и будет проведено в два этапа. Первый этап – на два метра, второй – на полную глубину фундаментов. После этого будут выполнены работы по укреплению грунтов.

Кроме того, продолжается монтаж фасадных лесов. В весенне-зимний период специалисты приступят к работам на главках, барабанах и самих фасадах четверика.

Работы обеспечены археологическим сопровождением, добавили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Отметим, современное, четвёртое по счёту, здание Троицкого собора строилось на протяжении 17 лет и было закончено в 1699 году. Храм возводился на фундаментах предыдущих строений, но при этом вырос в высоту до 78 метров. Большое влияние на архитектурное решение оказали традиции московской архитектуры XVII века, в частности, выделен вытянутый шестистолпный четверик, увенчанный пятью главами.

В конце XVIII века из-за трещин, образовавшихся вследствие неодинаковой осадки собора, были заложены открытые боковые галереи, а само здание храма укреплено контрфорсами. Масштабная реставрация собора проводится впервые.