Налипание снега на провода спровоцировало новую волну отключений в Псковской области

22:13, 14 января 2025, ПАИ

Налипание снега на провода спровоцировало новую волну отключений в Псковской области сегодня, 14 января. Губернатор региона Михаил Ведерников провёл совещание с главами наиболее пострадавших муниципалитетов. Принято решение о предоставлении генераторов малой мощности гражданам, у которых есть экстренная необходимость в электроснабжении, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников подчеркнул, что доставка и подключение генераторов осуществляется в первую очередь по заявкам администраций.

По состоянию на утро 14 января без электричества оставалось почти 10 тысяч человек. К вечеру благодаря усилиям специалистов число отключённых потребителей сократилось до 5,5 тысячи.

Трудности в работе вызваны высоким уровнем снежного покрова и большой протяжённостью воздушных линий, которые необходимо обходить в труднодоступных местах.

«Восстановление в течение дня велось силами 103 бригад. В их числе 31 бригада из Архангельской, Вологодской, Новгородской, Смоленской, Тверской, Ярославской, Калужской областей и Карелии. Ещё бригады выезжают утром из Новгорода. Благодарю всех за оперативность и готовность помочь», – отметил Михаил Ведерников.