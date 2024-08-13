Дополнительные строительные бригады привлечены для реализации программы социальной газификации в Псковской области

23:00, 13 августа 2024, ПАИ

Дополнительные строительные бригады привлечены для реализации программы социальной газификации в Псковской области. Ход работ обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Антоном Дымовым. Об этом сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

«Если до Нового года было задействовано порядка 79 бригад, то сегодня на объекты выходит 126. В том числе в регионе работают специалисты из Москвы, Новгорода и Санкт-Петербурга. За полгода подключений проведено больше, чем за весь прошлый год», – отметил губернатор.

Специалисты проводят работы комплексно: не только доводят газ до границ участков, но также строят необходимые сети в границах участков и подключают к газу сами домовладения. Особое внимание уделяется работе с обращениями от жителей. Теперь в МФЦ можно заключить договоры на поставку газа, техобслуживание, догазификацию и социальную газификацию.

Ещё одной темой для обсуждения стала газификация в Пушкинских Горах. Сейчас там рабочие строят подводящие сети и готовят площадку под возведение станции.

Ранее в медиацентре ПАИ прошла пресс-конференция, посвящённая догазификации СНТ.