Мошенники предлагают россиянам старше 50 лет оформить фейковую льготу
Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян старше 50 лет, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.
Злоумышленники представляются энергоснабжающими организациями и предлагают оформить «льготу» в честь юбилея.
Сначала махинаторы настойчиво интересуются, будет ли человек оформлять «льготу». В случае если собеседник соглашается, лжеэнергетики предлагают заполнить форму, где нужно внести личные данные, в том числе счет, с которого идет оплата.
«Это надо для того, чтобы вернуть «переплату», которая образовалась со дня пятидесятилетнего юбилея, объясняют гражданам», – пояснил Иван Соловьев.
А чтобы подтвердить получение «льготы», нужно перейти по ссылке, присланной в мессенджер или на электронную почту.
«Итог вполне прогнозируем: потеря аккаунта на «Госуслугах», снятие наличных со счета», – заключил юрист.
Некоторых особенно податливых собеседников могут затем перехватить и «сотрудники» Центробанка или правоохранительных органов. Эти махинаторы сообщают россиянам, что во время оформления «льготы» была якобы зафиксирована атака на счет, а также оформлены кредиты на их имя. Тогда ущерб может быть еще больше – вплоть до потери жилья.
Ранее сообщалось, что мошенники изобрели новую схему кражи через «Госуслуги» и «Госключ». Также мошенники звонят жителям Псковской области под видом работников больницы и Роспотребнадзора.
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