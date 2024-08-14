Мошенники предлагают россиянам старше 50 лет оформить фейковую льготу

07:39, 14 августа 2024, ПАИ

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян старше 50 лет, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

Злоумышленники представляются энергоснабжающими организациями и предлагают оформить «льготу» в честь юбилея.

Сначала махинаторы настойчиво интересуются, будет ли человек оформлять «льготу». В случае если собеседник соглашается, лжеэнергетики предлагают заполнить форму, где нужно внести личные данные, в том числе счет, с которого идет оплата.

«Это надо для того, чтобы вернуть «переплату», которая образовалась со дня пятидесятилетнего юбилея, объясняют гражданам», – пояснил Иван Соловьев.

А чтобы подтвердить получение «льготы», нужно перейти по ссылке, присланной в мессенджер или на электронную почту.

«Итог вполне прогнозируем: потеря аккаунта на «Госуслугах», снятие наличных со счета», – заключил юрист.

Некоторых особенно податливых собеседников могут затем перехватить и «сотрудники» Центробанка или правоохранительных органов. Эти махинаторы сообщают россиянам, что во время оформления «льготы» была якобы зафиксирована атака на счет, а также оформлены кредиты на их имя. Тогда ущерб может быть еще больше – вплоть до потери жилья.

Ранее сообщалось, что мошенники изобрели новую схему кражи через «Госуслуги» и «Госключ». Также мошенники звонят жителям Псковской области под видом работников больницы и Роспотребнадзора.