Самый жаркий день в мире зафиксировали в июле

08:51, 14 августа 2024, ПАИ

Самый жаркий день в мире за всю историю метеорологических наблюдений зафиксировали в июле этого года, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«В июле был отмечен самый жаркий день за весь период инструментальных наблюдений, на текущий момент идет дискуссия насчет 22 или 23 июля. По данным «Коперникуса», самым жарким было 22 июля, самым жарким за весь период наблюдений, независимо от июля или какого-то другого месяца», – рассказал он.

При этом аномалии, превышающие средние значения более чем на 10 градусов, были зафиксированы в Антарктиде. Метеоролог отметил, что реакция материка на изменение климата – это опасно.

Роман Вильфанд также добавил, что глобальная температура июля была на 1,7 градуса выше нормы.

Напомним, что в Пскове также был побит температурный рекорд 1 июля. Тогда температура составила +34,3 градуса, тогда как предыдущий рекорд составлял +30,3 градуса.