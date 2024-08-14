Стало известно состояние женщины из перевернувшейся машины в ДТП на Рижском проспекте

10:00, 14 августа 2024, ПАИ

Водитель перевернувшегося автомобиля Chery сильнее других пострадала в ДТП на перекрестке Рижского проспекта и ул. Петровской в Пскове. Авария произошла во вторник, 13 августа, вечером.

«Пациентка госпитализирована для динамического наблюдения. Состояние на сегодняшнее утро расценивается как удовлетворительное. Сейчас проводится УЗИ брюшной полости и осмотр в динамике хирургом», – сообщил корреспонденту ПАИ главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов.

Всего в ДТП пострадали три человека. Оперативные службы и медики сработали быстро.