Две псковские команды сыграют в четвертьфинале первенства СЗФО по футболу

10:44, 14 августа 2024, ПАИ

Две псковские команды вышли в четвертьфинал первенства Северо-Западного федерального округа по футболу среди юношей до 15 лет. Соревнования проходят в Пскове на стадионе «Машиностроитель», сообщили ПАИ в ОФФ «Северо-Запад».

Всего в соревнованиях принимают участие 14 команд, разделённых на три группы. Также за награды соревнований борются три команды из Псковской области: псковская «Стрела», «Псков» и великолукский «Экспресс».

«Стрела» по итогам группового этапа заняла второе место в группе, обеспечив себе выход в четвертьфинал, где она сыграет с калининградской «Балтикой». «Псков» завоевал первое место в своей группе. Его соперником в 1/4 финала станет «Динамо-Центр» из Санкт-Петербурга. «Экспресс» занял третье место в группе, что не позволило ему пройти дальше.

Игры пройдут сегодня, 14 августа. «Стрела» начнёт играть в плей-офф в 12:00, а «Псков» – в 13:30.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».