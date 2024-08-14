Новый врач с 36-летним стажем работает в Псковской детской областной больнице

10:42, 14 августа 2024, ПАИ

Новый врач – сурдолог-оториноларинголог Любовь Гусева работает в Псковской детской областной клинической больнице, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

У Любови Гусевой – высшая квалификационная категория по специальности «оториноларингология», а стаж её работы в практической медицине составляет 36 лет.

Врач принимает по понедельникам и средам с 9:00 до 12:00.