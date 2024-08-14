Новый врач с 36-летним стажем работает в Псковской детской областной больнице
Новый врач – сурдолог-оториноларинголог Любовь Гусева работает в Псковской детской областной клинической больнице, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
У Любови Гусевой – высшая квалификационная категория по специальности «оториноларингология», а стаж её работы в практической медицине составляет 36 лет.
Врач принимает по понедельникам и средам с 9:00 до 12:00.
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