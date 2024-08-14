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Общество

Детский контент наращивает популярность в российских онлайн-кинотеатрах

Резкий спрос на детский контент отметили в России в период массовых сбоев и замедления работы YouTube, пишет «Коммерсантъ». Первые места по просмотрам занимают отечественные мультфильмы, в частности, «Маша и Медведь», «Три кота», «Синий трактор», «Барбоскины». Однако общее количество контента на российских видеостриминговых площадках все же не дотягивает до YouTube.

За прошедшую неделю у «Кинопоиска» количество подписчиков, которые смотрели контент для детей, возросло в полтора раза.
В онлайн-кинотеатре Okko отметили прирост смотрения детского контента на 89%. С 1 по 12 августа в сравнении с тем же периодом в июле количество просмотров детского контента возросло в три с половиной раза у Premier. Примерно на 50% произошел рост просмотров за этот же период у Kion. В «VK Видео» уже за первую неделю месяца это количество увеличилось на 57% по сравнению со среднемесячными данными за июль.

За прошедшую неделю в топ-5 по просмотрам на «Кинопоиске» вошли «Три кота», «Маша и Медведь», мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот», полнометражный фильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» и «Фиксики». У кинотеатра Kion — «Барбоскины», «Смешарики», «Синий трактор», а у Premier — «Песенки Котэ», «Лунтик и его друзья». У Оkko первые позиции занимают фильм «Сто лет тому вперед», сериал «Манюня», «Маша и Медведь», «Простоквашино», «Смешарики», «Деревяшки» и «Барбоскины».

Эксперты медиарынка считают, что переток детской аудитории на российские видеосервисы не будет долгосрочным трендом. У онлайн-кинотеатров и видеосервисов нет такого обширного выбора мультипликационных произведений, как было на YouTube. За 2023 год было загружено около 4 миллиардов видеороликов на YouTube. Около 5% этого контента (примерно 200 миллионов) приходится на детский сегмент.

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