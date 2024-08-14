Подведены итоги международного шахматного фестиваля в Пскове

11:14, 14 августа 2024, ПАИ

Подведены итоги XX Международного шахматного фестиваля «Псков-2024». Соревнования прошли в Псковском доме молодёжи, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области



Фото: Федерация шахмат Псковской области

















В пяти турнирах фестиваля принимали участие 150 шахматистов из Владимирской, Ленинградской и Псковской областей, Санкт-Петербурга, Москвы и Литвы.

Фестиваль завершился турнирами по классическим шахматам в различных возрастных группах. В абсолютной возрастной группе, не потерпев ни одного поражения, победил Александр Кульнев. Второе место занял Ростислав Бобовкин. Бронза на счету Сергея Кудряшова. Среди детей 2010 года рождения и моложе выиграла петербурженка Елизавета Масалова, второй стала Амелия Мудренина, третьим – Павел Васильев. В турнире среди самых младших выиграла Мила Безменова, серебро на счету Арсения Тарасова, а бронза у Владислава Виноградова.

Шахматисты, занявшие места с четвёртое по девятое, получили дополнительные призы и грамоты. Им также вручили книги ведущих шахматистов мира по шахматному мастерству.

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