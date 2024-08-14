Новый фельдшер начала работать в Куньинском районе
Новый фельдшер Татьяна Кулешова начала работать в ФАПе в деревне Встеселово Куньинского района, сообщили ПАИ в Псковской областной клинической больнице.
Специалист окончила Великолукский медицинский колледж. Не имея медиков в семье, Татьяна Кулешова поняла, что хочет помогать людям, отметили в медучреждении.
Ремонт ФАПа подходит к концу, поэтому специалист будет вести приём пациентов в комфортных условиях. В зону обслуживания ФАПа входят 11 населённых пунктов, заключили в больнице.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
14 августа 2024
Андрей Маковский: Наше сплочение видно в быстром сборе гуманитарного груза для жителей Курской области
14 августа 2024
Проекты НКО для людей старшего возраста обсуждают на круглом столе в медиацентре ПАИ