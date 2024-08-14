Новый фельдшер начала работать в Куньинском районе

11:56, 14 августа 2024, ПАИ

Новый фельдшер Татьяна Кулешова начала работать в ФАПе в деревне Встеселово Куньинского района, сообщили ПАИ в Псковской областной клинической больнице.

Специалист окончила Великолукский медицинский колледж. Не имея медиков в семье, Татьяна Кулешова поняла, что хочет помогать людям, отметили в медучреждении.

Ремонт ФАПа подходит к концу, поэтому специалист будет вести приём пациентов в комфортных условиях. В зону обслуживания ФАПа входят 11 населённых пунктов, заключили в больнице.