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Общество

Почти половина россиян негативно относится к электросамокатам

В современном мире электрические самокаты стали привычным видом транспорта для многих людей. Одни используют их как средство передвижения, другие – для развлечения, а некоторые и вовсе стараются избегать. Как много жителей России пользуется электросамокатами и что они думают об этом средстве передвижения, узнал «Вебер».

Почти половина россиян негативно относится к электросамокатам. Фото: ПАИ

По данным опроса, 11% россиян хотя бы иногда пользуются электросамокатами.

Чаще всего ими пользуются мужчины, молодёжь от 18 до 34 лет, жители городов-миллионников и родители несовершеннолетних детей.

64% опрошенных признаются, что часто видят в своём населённом пункте людей на электрических самокатах. 28% респондентов замечают их редко, и только 8% совсем их не встречают.

На сегодняшний день почти половина россиян (49%) негативно относится к использованию электросамокатов в населённых пунктах. Треть опрошенных относится к этому средству передвижения нейтрально, а 14% – положительно.

Чаще всего негативные эмоции возникают из-за несоблюдения водителями электросамокатов правил дорожного движения.

Главными преимуществами использования электрических самокатов в городе опрошенные считают мобильность и повышение скорости передвижения (39%), доступность и легкость вождения (29%), простоту эксплуатации / ухода и манёвренность (21%).

А вот к ключевым недостаткам респонденты отнесли повышенный риск ДТП (68%), травмоопасность (67%), отсутствие инфраструктуры для самокатов (57%).

Кроме того, 49% респондентов воспринимают электросамокаты как средство передвижения, а 41% – как развлечение.

Отметим, общероссийский онлайн-опрос проводился 29 июля методом River Sampling в Сети. Опрошено 1 200 человек. Выборка репрезентативна населению России.

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