Водитель пострадал в ДТП в Себежском районе
Около деревни Березка Себежского района 52-летний водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет, протаранив дерево. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По словам самого пострадавшего, ему стало плохо за рулём. В результате ДТП водителю потребовалась госпитализация.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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