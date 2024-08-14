Водитель пострадал в ДТП в Себежском районе

13:02, 14 августа 2024, ПАИ

Около деревни Березка Себежского района 52-летний водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет, протаранив дерево. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По словам самого пострадавшего, ему стало плохо за рулём. В результате ДТП водителю потребовалась госпитализация.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.