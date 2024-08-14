Футболисты спортшколы «Стрела» вышли в полуфинал первенства СЗФО
Футболисты спортшколы «Стрела» вышли в полуфинал первенства Северо-Западного федерального округа по футболу среди юношей до 15 лет, сообщается в телеграм-канале ОФФ «Северо-Запад».
В четвертьфинале соревнований псковская «Стрела» играла с калининградской «Балтикой». Основное время матча завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти «Стрела» оказалась сильнее – 4:3.
Напомним, что в соревнованиях принимают участие 14 команд, в том числе футбольный клуб «Псков», спортшкола «Стрела» и великолукский «Экспресс».
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