До 28 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 15 августа

14:59, 14 августа 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 15 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по области составит ночью от +8 до +13 градусов, днём синоптики прогнозируют от +23 до +28 градусов. Атмосферное давление будет низким.