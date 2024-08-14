До 28 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 15 августа
Переменная облачность без существенных осадков ожидается на территории Псковской области 15 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть ветер северных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области составит ночью от +8 до +13 градусов, днём синоптики прогнозируют от +23 до +28 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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