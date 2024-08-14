Вывоз почти девяти миллионов долларов пресекли псковские таможенники за полгода

15:07, 14 августа 2024, ПАИ

За полгода псковские таможенники выявили 2,5 тысячи физических лиц, нарушающих законодательство в области таможенного дела. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

«Несмотря на снижение в регионе деятельности Псковской таможни, пассажиропотока и перемещения граждан легковым автомобильным транспортом, сотрудники таможни постоянно фиксируют нарушения таможенных правил со стороны физических лиц», – отметил в Псковской таможне.

В частности, за первые полгода текущего года было возбуждено более 3,2 тысячи дел об административных правонарушениях. В целом количество возбуждённых административных дел возросло на 26 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Больше всего фиксируют нарушений при недекларировании товаров, незаконном перемещении подакцизной продукции, несоблюдении запретов и ограничений на ввоз товаров растительного и животного происхождения и невывоз в установленные сроки временно ввезённых транспортных средств для личного пользования.

Нарушают таможенное законодательство граждане России, Европы и стран Центральной Азии.

Кроме того, за полгода таможенники запретили вывоз 8,98 миллиона долларов США по 197 пассажирским таможенным декларациям, а также отказали в выпуске по 38 пассажирским декларациям на общую сумму более 600 тысяч долларов США.