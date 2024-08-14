Псковский коллектив участвует в конкурсе-смотре на звание лучшего полкового оркестра России

15:34, 14 августа 2024, ПАИ

Военный оркестр 104-го десантно-штурмового полка под руководством военного дирижёра гвардии капитана Евгения Баранчикова готовится к смотру-конкурсу военных оркестров МО ВС РФ. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Конкурс состоит из двух этапов. По результатам первого этапа псковский оркестр вошёл в четвёрку лучших военных оркестров страны. Также он приглашён для участия во втором этапе конкурса.

«Уже через десять дней оркестр отправится в Москву для подтверждения высочайшего звания «Лучший полковой оркестр России», которое он получил в 2019 году», – отметили в комитете.