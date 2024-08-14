Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковский коллектив участвует в конкурсе-смотре на звание лучшего полкового оркестра России

Военный оркестр 104-го десантно-штурмового полка под руководством военного дирижёра гвардии капитана Евгения Баранчикова готовится к смотру-конкурсу военных оркестров МО ВС РФ. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Псковский военный оркестр участвует в конкурсе-смотре на звание лучшего полкового оркестра страны. Фото: комитет по культуре Псковской области

Конкурс состоит из двух этапов. По результатам первого этапа псковский оркестр вошёл в четвёрку лучших военных оркестров страны. Также он приглашён для участия во втором этапе конкурса.

«Уже через десять дней оркестр отправится в Москву для подтверждения высочайшего звания «Лучший полковой оркестр России», которое он получил в 2019 году», – отметили в комитете.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 августа 2024

Понтон и сцену монтируют к фестивалю «Музыка на воде» в Пскове
14 августа 2024

Псковский коллектив участвует в конкурсе-смотре на звание лучшего полкового оркестра России
14 августа 2024

Серию концертов проведут участники арт-экспедиции «Родовые гнёзда» в Псковской области
13 августа 2024

Стало известно, в какое время псковичи смогут увидеть Казанскую икону Божией Матери
13 августа 2024

Псковская область станет участницей масштабной средневековой реконструкции
13 августа 2024

Стали известны подробности фестиваля «Диалог поколений»
13 августа 2024

Директор сменился в Псковской областной библиотеке

12 августа 2024

Четыре фольклорных коллектива выступят в Пскове на празднике накануне Спасов

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...