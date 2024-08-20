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Ревизия: «Рукоделие» приглашает развить творческий потенциал

Всё для вязания, вышивки, валяния игрушек и развития своего творческого потенциала можно найти в сети магазинов «Рукоделие».

«Здесь представлены различные направления творчества, всё для создания декоративных украшений, подарков, а также мелочи для ремонта одежды. Школьники и их родители смогут найти всё необходимое для уроков технологии», – рассказал управляющий магазином Кирилл.

Обширный ассортимент магазина поможет развить навыки рукоделия как начинающим, так и уже опытным мастерам. В отделах рукоделия найдётся всё для вашего изделия.

«Если вы ещё ничем не увлечены, то этот мир красоты и чудес для вас. Сеть магазинов «Рукоделие» поможет вам усовершенствовать мастерство и найти свой вид творчества», – отметила продавец, специалист по ручной работе Надежда.

Вся актуальная информация представлена в группе в VK: vk.com/rucodeliepskov. Оформить заказ товаров можно на сайте сети магазинов «Рукоделие».

Адреса магазинов «Рукоделие»:

  • гипермаркет «Империал», второй этаж со стороны «Сбербанка». Время работы: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00;
  • торговый дом «Рижский, 16». Время работы: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00;
  • торговый центр «Максимус», второй этаж. Время работы: с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00;
  • улица Юбилейная, 36, цокольный этаж. Время работы: с понедельника по воскресенье с 11:00 до 19:00.

Реклама. ИП Жувакова Полина Антоновна. ИНН 602701183472.

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