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Происшествия

6,5 года тюрьмы получил невельчанин, убивший по неосторожности сожительницу

Невельчанина осудили за убийство сожительницы по неосторожности, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 13 марта 2024 года у пьяного невельчанина внезапно возникла личная неприязнь к своей сожительнице. Мужчина подошёл к сидящей на диване женщине и ударил её рукой по лицу, а затем минимум трижды ударил её ногой по пояснице. В итоге женщина скончалась на месте преступления из-за разрыва селезёнки с кровоизлиянием в брюшную полость.

Суд признал невельчанина виновным по части 4 статьи 111 УК РФ. Ему назначили наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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