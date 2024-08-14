Шесть скрывавшихся от военкомата бывших мигрантов выявили в Пскове

16:36, 14 августа 2024, ПАИ

Рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

Всего удалось проверить десять мужчин. Среди них было шесть призывного возраста, кто не стоял на воинском учёте. Им вручили повестки и доставили в военкомат.

«Всем гражданам разъяснена правовая ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ», – отметили в следственном отделе.