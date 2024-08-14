Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Шестилетний ребёнок погиб, выпав с девятого этажа дома в Пскове

Шестилетний ребёнок выпал из окна девятого этажа дома № 32 на улице Юбилейной в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Шестилетний ребёнок погиб, выпав с девятого этажа дома в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Шестилетний ребёнок погиб, выпав с девятого этажа дома в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Шестилетний ребёнок погиб, выпав с девятого этажа дома в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Шестилетний ребёнок погиб, выпав с девятого этажа дома в Пскове
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Прибывшие медики констатировали на месте смерть ребёнка от полученных травм.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции, СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 августа 2024

Мотоциклист во время обгона столкнулся с «газелью» в Гдове
14 августа 2024

Шестилетний ребёнок погиб, выпав с девятого этажа дома в Пскове
14 августа 2024

В Пскове будут судить любителя алкоголя и закуски
14 августа 2024

Шесть лет тюрьмы грозит многодетной псковичке за оплату покупок чужой картой
14 августа 2024

Водитель пострадал в ДТП в Себежском районе
14 августа 2024

Два грузовика столкнулись в Пустошке
14 августа 2024

Предварительная информация: назван виновный в ДТП с перевернувшейся машиной
14 августа 2024

Стало известно состояние женщины из перевернувшейся машины в ДТП на Рижском проспекте

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...