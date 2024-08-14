Шестилетний ребёнок погиб, выпав с девятого этажа дома в Пскове
Шестилетний ребёнок выпал из окна девятого этажа дома № 32 на улице Юбилейной в Пскове, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие медики констатировали на месте смерть ребёнка от полученных травм.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции, СУ СК. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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