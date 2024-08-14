Представители от Псковской области станут участниками этнофестиваля «Россия – созвучие культур» в Гатчине

18:38, 14 августа 2024, ПАИ

Х Межрегиональный этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур» состоится в Гатчине 24 августа. Псковскую область на этнофестивале представят фольклорная группа «Истоки» из Пыталовского района и два псковских мастера. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Юбилейный этнофестиваль посвящен укреплению межнационального мира и согласия, семейным ценностям, патриотическому воспитанию. На главной сцене выступят профессиональные и самодеятельные артисты и коллективы, представляющие искусство народов Северо-Запада.

В этом году в фестивале примут участие делегации со всей Ленинградской области, а также ряд регионов Северо-Западного федерального округа. От Псковской области, при содействии комитета по культуре и Псковского областного центра народного творчества, участниками станут фольклорная группа «Истоки» из Пыталовского района и два псковских мастера.