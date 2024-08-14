Представители от Псковской области станут участниками этнофестиваля «Россия – созвучие культур» в Гатчине
Х Межрегиональный этнокультурный фестиваль «Россия – созвучие культур» состоится в Гатчине 24 августа. Псковскую область на этнофестивале представят фольклорная группа «Истоки» из Пыталовского района и два псковских мастера. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
Юбилейный этнофестиваль посвящен укреплению межнационального мира и согласия, семейным ценностям, патриотическому воспитанию. На главной сцене выступят профессиональные и самодеятельные артисты и коллективы, представляющие искусство народов Северо-Запада.
В этом году в фестивале примут участие делегации со всей Ленинградской области, а также ряд регионов Северо-Западного федерального округа. От Псковской области, при содействии комитета по культуре и Псковского областного центра народного творчества, участниками станут фольклорная группа «Истоки» из Пыталовского района и два псковских мастера.
Об идее и целях создания документального фильма «Путь в один конец» рассказал гость эфира «7 НЕБО»
Опубликована фотография межэтажного окна на улице Юбилейной в Пскове, из которого выпал ребёнок
В областном УФСИН обсудили вопросы, связанные с внедрением института пробации в Псковской области
«Ахтеатр» ПсковГУ второй год подряд становится финалистом конкурса «Без срока давности: в зеркале исторической правды»