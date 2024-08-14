Движение по улицам Новой и Садовой перекроют на день в Печорах

19:25, 14 августа 2024, ПАИ

Движение по улицам Новой и Садовой будет перекрыто в Печорах завтра, 15 августа. Дорогу перекроют в связи с проведением работ по фрезерованию асфальтового покрытия, сообщили ПАИ в администрации Печорского муниципального округа.

Движение будет ограничено с 9:30 до 20:00.

В администрации посоветовали автомобилистам заранее продумать маршруты движения в центр города с учетом объезда по улице Гагарина и Набережной, а также по Прибалтийскому шоссе.