Фильм «Путь в один конец» покажут на телеканале «Первый Псковский» 14 августа

19:31, 14 августа 2024, ПАИ

Фильм «Путь в один конец» покажут на телеканале «Первый Псковский» сегодня, 14 августа. Программу покажут перед вечерним выпуском новостей и в социальных сетях телеканала, сообщает «Первый Псковский».

Региональными управлениями ФСИН, ФСБ и МВД, а также телеканалом «Первый Псковский» реализован совместный проект – документальный фильм «Путь в один конец». В его основу легли подлинные истории осуждённых, столкнувшихся с наркотической зависимостью и получивших реальные сроки за приобретение, распространение, сбыт наркотических и психотропных веществ.

Программу покажут в 19:40 по московскому времени.

Повтор состоится в утренней программе «Утро на Великой» 15 августа на ОТР в 7:30 мск.