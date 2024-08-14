Фильм «Путь в один конец» покажут на телеканале «Первый Псковский» 14 августа
Фильм «Путь в один конец» покажут на телеканале «Первый Псковский» сегодня, 14 августа. Программу покажут перед вечерним выпуском новостей и в социальных сетях телеканала, сообщает «Первый Псковский».
Региональными управлениями ФСИН, ФСБ и МВД, а также телеканалом «Первый Псковский» реализован совместный проект – документальный фильм «Путь в один конец». В его основу легли подлинные истории осуждённых, столкнувшихся с наркотической зависимостью и получивших реальные сроки за приобретение, распространение, сбыт наркотических и психотропных веществ.
Программу покажут в 19:40 по московскому времени.
Повтор состоится в утренней программе «Утро на Великой» 15 августа на ОТР в 7:30 мск.
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