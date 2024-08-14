«Ахтеатр» ПсковГУ второй год подряд становится финалистом конкурса «Без срока давности: в зеркале исторической правды»

20:14, 14 августа 2024, ПАИ

Молодёжный театр ПсковГУ «Ахтеатр» с постановкой «Я солдат, мама!» по произведению Юлии Ионушайте стал финалистом конкурса «Без срока давности: в зеркале исторической правды». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

В этом году участие в конкурсе приняли 63 творческих коллектива из 34 регионов России, а также Белоруссии, Армении и Киргизии. Среди них были отобраны 9 команд-финалистов, которые уже в октябре представят свои постановки на театральном фестивале в Москве.

Кроме того, организаторы определили лауреатов в специальных номинациях конкурса, посвящённых исторической реконструкции эпизодов Нюрнбергского процесса и сохранению народных традиций и культурного наследия России.

Напомним, что конкурс направлен на сохранение исторической правды о фактах и событиях отечественной истории, сохранение национальных и историко-культурных традиций народов России среди молодёжи.

Отметим, что в ноябре 2023 года Молодёжный театр ПсковГУ «Ахтеатр» занял второе место в конкурсе сценических постановок «Без срока давности: в зеркале исторической правды». Ребята представили спектакль «У войны не женское лицо», посвященный судьбам женщин, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Руководитель коллектива – Татьяна Комиссаровская.

Организаторы конкурса – Российское историческое общество, фонд «История Отечества» и Министерство науки и высшего образования РФ.