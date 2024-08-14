В областном УФСИН обсудили вопросы, связанные с внедрением института пробации в Псковской области
В УФСИН России по Псковской области состоялась рабочая встреча начальника территориального органа Алексея Емельянова с представителями автономной некоммерческой организации «Другой формат». Стороны обсудили перспективы создания центра пробации в регионе, сообщили ПАИ в ведомстве.
Мероприятие состоялось с целью реализации положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации», в том числе во взаимодействии с правительством Псковской области. Закон начал действовать с начала 2024 года и регулирует вопросы социальной реабилитации и адаптации лиц, привлеченных к уголовной ответственности.
Главным акцентом встречи стало обсуждение условий создания центра пробации, а также преференций, предоставляемых высшим исполнительным органом власти региона в рамках грантовой поддержки. Стороны рассмотрели аспекты осуществления данного проекта, наметили план работы по завершению этапа подготовки создания центра и договорились о дальнейшем взаимодействии в этом направлении.
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В областном УФСИН обсудили вопросы, связанные с внедрением института пробации в Псковской области
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