В областном УФСИН обсудили вопросы, связанные с внедрением института пробации в Псковской области

21:02, 14 августа 2024, ПАИ

В УФСИН России по Псковской области состоялась рабочая встреча начальника территориального органа Алексея Емельянова с представителями автономной некоммерческой организации «Другой формат». Стороны обсудили перспективы создания центра пробации в регионе, сообщили ПАИ в ведомстве.

Мероприятие состоялось с целью реализации положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации», в том числе во взаимодействии с правительством Псковской области. Закон начал действовать с начала 2024 года и регулирует вопросы социальной реабилитации и адаптации лиц, привлеченных к уголовной ответственности.

Главным акцентом встречи стало обсуждение условий создания центра пробации, а также преференций, предоставляемых высшим исполнительным органом власти региона в рамках грантовой поддержки. Стороны рассмотрели аспекты осуществления данного проекта, наметили план работы по завершению этапа подготовки создания центра и договорились о дальнейшем взаимодействии в этом направлении.