Пенсионер ушёл из СНТ «Черняковицы-2» в лес и не вернулся
74-летний пенсионер ушёл в лес из СНТ «Черняковицы-2» в Псковском районе и не вернулся сегодня, 14 августа. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области.
Приметы мужчины: рост 164 сантиметра, 40-й размер обуви, нормальное телосложение, голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка.
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