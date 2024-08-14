Пенсионер ушёл из СНТ «Черняковицы-2» в лес и не вернулся

23:29, 14 августа 2024, ПАИ

74-летний пенсионер ушёл в лес из СНТ «Черняковицы-2» в Псковском районе и не вернулся сегодня, 14 августа. Об этом ПАИ сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» в Псковской области.

Приметы мужчины: рост 164 сантиметра, 40-й размер обуви, нормальное телосложение, голубые глаза, седые волосы, короткая стрижка.