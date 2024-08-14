Туман прогнозируется местами по Псковской области ночью и утром 15 августа
На территории Псковской области ожидается туман ночью и утром 15 августа, предупредили в ГУ МЧС России по Псковской области.
«Во второй половине ночи и утром 15 августа местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.
В МЧС России по Псковской области также напомнили, что в условиях ограниченной видимости необходимо быть осторожным за рулём, соблюдая при этом скоростной режим. Также рекомендовано использовать светоотражающие элементы.
Об идее и целях создания документального фильма «Путь в один конец» рассказал гость эфира «7 НЕБО»
Опубликована фотография межэтажного окна на улице Юбилейной в Пскове, из которого выпал ребёнок
В областном УФСИН обсудили вопросы, связанные с внедрением института пробации в Псковской области
«Ахтеатр» ПсковГУ второй год подряд становится финалистом конкурса «Без срока давности: в зеркале исторической правды»