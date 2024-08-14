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Общество

Какие дорожные работы выполнены в Пскове в этом сезоне

Дорожники отремонтировали участок Крестовского шоссе в Пскове. О том, какие еще дорожные работы выполнены в этом сезоне и какие продолжаются, рассказал заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«В этом году достаточно большой объём работ. В настоящее время завершены работы по ремонту Крестовского шоссе на участке от Крестовского путепровода до железнодорожного переезда, в том числе дублеры. Выполнены работы по ремонту улицы Юбилейной: завершены на участке от Рижского проспекта до улицы Коммунальной – первый этап. От Коммунальной до моста имени Александа Невского – второй этап. В рамках контракта на выполнение работ – ремонт улицы Ипподромной: на участке от Леона Поземского до проспекта Энтузиастов. Работы на проспекте Энтузиастов в данный момент ведутся, опережая график. Завершен участок на улице Ипподромной. Выполнены работы по ремонту проезда от улицы Яна Райниса до улицы Южной – участок дороги к парку аттракционов «Волшебная гора»», – сказал гость эфира.

Алексей Саенко также отметил, что по поручению президента выполнены работы по ремонту Пригородной улицы до станции Березки. Выполняется основной комплекс работ по ремонту улицы Розы Люксембург от Народной до Максима Горького. Сейчас работы продолжаются от улицы Максима Горького до Ольгиной набережной. Также работы по капитальному ремонту ведутся на улице Германа и улице Полковой, на Войсковой – Красноармейской набережной.

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