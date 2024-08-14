Мотоциклист во время обгона столкнулся с «газелью» в Гдове
Столкновение «газели» и мотоциклиста произошло у дома №24 на улице 2-й Слободской в Гдове сегодня, 14 августа. Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
По предварительным данным, мотоциклист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время обгона столкнулся с «газелью».
В результате ДТП мотоциклист 2004 года рождения госпитализирован в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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