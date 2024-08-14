Об идее и целях создания документального фильма «Путь в один конец» рассказал гость эфира «7 НЕБО»

23:01, 14 августа 2024, ПАИ

Во всех колониях России покажут 16-минутный документальный фильм телеканала «Первый Псковский» «Путь в один конец» про осуждённых. Об идее создания фильма рассказал представитель Управления ФСБ по Псковской области в эфире радиостанции «7 НЕБО».

«Идея фильма родилась благодаря тому, что борьба с незаконным оборотом наркотиков актуальна для нашего региона. Мы постоянно пресекаем деятельность контрабандных каналов либо лабораторий, занимающихся производством наркотиков. Поэтому хотелось актуальную информацию донести населению. В первую очередь молодежи. Для того чтобы люди наглядно увидели, чем может закончиться увлечение этой преступной деятельностью, развеять некоторые мифы, связанные с ней. Не секрет: многим кажется, что это достаточно легкий способ заработать денег, что, собственно, не так», – подчеркнул гость эфира.

Представитель ФСБ добавил, что художественного вымысла в фильме нет, сюжет основан на документах, на возбужденных уголовных делах. Люди, которые давали интервью в кадре, были привлечены к уголовной ответственности за соответствующие преступления. «В фильме нет никакой актёрской игры. Все события, которые происходили на экране, – это реальные задержания, реальные обыски», – сказал гость эфира.

Фильм будет показан во всех колониях УФСИН России. Также запланировано обратиться в Управление образования администрации города Пскова для его показа школьникам в рамках программы «Разговоры о важном», добавил представитель ФСБ.