Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Капитальный ремонт Плюсской школы выходит на финишную прямую

Капитальный ремонт Плюсской средней общеобразовательной школы выходит на финишную прямую. Ход работ и их качество за две недели до нового учебного года оценили председатель областного Собрания Александр Котов, глава района Наталья Иванова и её заместители, врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, прокурор Плюсского района Константин Тимофеев, директор школы Оксана Лазарева. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

  • Капитальный ремонт Плюсской школы выходит на финишную прямую
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Капитальный ремонт Плюсской школы выходит на финишную прямую
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Капитальный ремонт Плюсской школы выходит на финишную прямую
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Капитальный ремонт Плюсской школы выходит на финишную прямую
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Капитальный ремонт Плюсской школы выходит на финишную прямую
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Капитальный ремонт Плюсской школы выходит на финишную прямую
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Капитальный ремонт Плюсской школы выходит на финишную прямую
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Капитальный ремонт Плюсской школы выходит на финишную прямую
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
  • Капитальный ремонт Плюсской школы выходит на финишную прямую
    Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Все помещения третьего этажа уже покрашены, на втором, по словам подрядчика, осталось около 300 квадратных метров в коридорах. Но уже к ночи 15 августа строители ждут финальную поставку краски, малярные работы займут около суток, ещё столько же времени потребуется, чтобы установить потолки на покрашенных участках. К 25 августа на всех трёх этажах будут стоять двери с откосами, а к 28-му числу руководитель подрядной организации Мурат Озроков пообещал завершить основные внутренние работы.

«Останется устранение замечаний, которые вскроются после полной покраски и уборки. А к сентябрю сдадим всё. Людей хватает, работают в две смены», – заверил подрядчик, но предупредил, что на завершение наружных работ по объективным причинам потребуется чуть больше времени – во время ремонта подвальных помещений строители столкнулись с непредвиденными сложностями.

Андрей Ермаков предупредил подрядчика, что с началом учебного процесса шумные работы с использованием строительной техники возможны только во второй половине дня и исключительно в огороженной зоне. Наталья Иванова обратила внимание на необходимость установки временных ограждений по пути следования детей из школы к стадиону.

Александр Котов похвалил подрядчика за качество работ. «Нечасто приходится видеть такой добросовестный подход – ровные стены и углы, невидимые швы склейки линолеума – видно, что вы готовы отвечать за качество. За это большое спасибо! Вот с такими подрядчиками хочется иметь дело», – отметил спикер регионального парламента.

По итогам планёрки ни у подрядчика, ни у заказчика не осталось встречных вопросов. По общему решению работы по подготовке школы к началу учебного года могут быть запараллелены с завершением ремонта: сборку мебели на третьем, а затем на втором этаже удобнее начинать до полной установки дверей. Школа и муниципалитет готовы помочь строителям с уборкой отремонтированных помещений, отметили в пресс-службе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 августа 2024

Как правильно выбрать школьную форму для ребёнка, рассказали псковичам
15 августа 2024

Троицкий собор Псковского кремля оделся в леса
15 августа 2024

В Себеже гражданин Молдовы будет выдворен из России за отсутствие миграционной карты
15 августа 2024

Ностальгический проект к 80-летию Псковской области начался на «7 НЕБЕ»
15 августа 2024

Капитальный ремонт Плюсской школы выходит на финишную прямую
15 августа 2024

День археолога отмечают 15 августа
15 августа 2024

«Грибная анархия»: необычные находки любителей тихой охоты в Псковской области
14 августа 2024

Пенсионер ушёл из СНТ «Черняковицы-2» в лес и не вернулся

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...