Почти 150 исполнителей примут участие в фестивале «Великие традиции» в Псковской области

08:53, 15 августа 2024, ПАИ

Почти 150 исполнителей примут участие во Всероссийском фестивале-конкурсе народных исполнителей «Великие традиции», который пройдёт в Пскове и Порхове с 16 по 25 августа, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Фестиваль торжественно откроется в Финском парке 17 августа в 18:00. Помимо конкурсных прослушиваний музыкантов здесь же развернётся интерактивная площадка «Ремёсла древней Псковщины».

18 августа пройдут большой гала-концерт и награждение победителей. А 19 августа в парке Строителей состоится выставка традиционных народных инструментов Псковской области. С полной программой фестиваля «Великие традиции» можно ознакомиться здесь.

Отметим, что Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».