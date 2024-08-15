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Почти 150 исполнителей примут участие в фестивале «Великие традиции» в Псковской области

Почти 150 исполнителей примут участие во Всероссийском фестивале-конкурсе народных исполнителей «Великие традиции», который пройдёт в Пскове и Порхове с 16 по 25 августа, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Изображение предоставили в Псковском областном центре народного творчества

Фестиваль торжественно откроется в Финском парке 17 августа в 18:00. Помимо конкурсных прослушиваний музыкантов здесь же развернётся интерактивная площадка «Ремёсла древней Псковщины».

18 августа пройдут большой гала-концерт и награждение победителей. А 19 августа в парке Строителей состоится выставка традиционных народных инструментов Псковской области. С полной программой фестиваля «Великие традиции» можно ознакомиться здесь.

Отметим, что Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

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