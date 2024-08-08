Стала известна программа фестиваля «Великие традиции» в Пскове

16:05, 08 августа 2024, ПАИ

Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» пройдёт в Пскове с 16 по 25 августа. Программу фестиваля предоставили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

«Уже ﻿на следующей ﻿неделе на берегу Псковы в Финском ﻿парке стартует долгожданный фестиваль «Великие ﻿традиции». Под ﻿звуки ﻿народных ﻿инструментов ﻿гости праздника ﻿погрузятся в ﻿атмосферу музыкальных традиций и ﻿насладятся неповторимыми мелодиями. Не ﻿пропустите торжественное открытие фестиваля, обещаем ﻿хорошее настроение и яркие эмоции!» – отметили организаторы фестиваля.

Отметим, что Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».