Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Стала известна программа фестиваля «Великие традиции» в Пскове

Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» пройдёт в Пскове с 16 по 25 августа. Программу фестиваля предоставили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Программу фестиваля «Великие традиции» предоставили в Псковском областном центре народного творчества

«Уже ﻿на следующей ﻿неделе на берегу Псковы в Финском ﻿парке стартует долгожданный фестиваль «Великие ﻿традиции». Под ﻿звуки ﻿народных ﻿инструментов ﻿гости праздника ﻿погрузятся в ﻿атмосферу музыкальных традиций и ﻿насладятся неповторимыми мелодиями. Не ﻿пропустите торжественное открытие фестиваля, обещаем ﻿хорошее настроение и яркие эмоции!» – отметили организаторы фестиваля.

Отметим, что Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












08 августа 2024

Существуют ли композиции для редких этнических инструментов, рассказала псковский музыкант
08 августа 2024

Играющая на редких этнических инструментах Мария Анисимова станет гостьей программы «Минкульт»
08 августа 2024

Вайб и чил: почему псковская бабушка стала знаменитой на весь интернет
08 августа 2024

Гардеробная и ролевые игры: как на самом деле родились пиздрики
08 августа 2024

Здесь вам не там: как появились взорвавшие интернет ролики о Пскове
07 августа 2024

Более 40 исследователей сообщили о желании выступить на Михайловских Пушкинских чтениях
06 августа 2024

Оркестр русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии выступит в Псковской области
06 августа 2024

Что подготовили для псковичей на фестивале «Великие традиции»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...