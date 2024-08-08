Стала известна программа фестиваля «Великие традиции» в Пскове
Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» пройдёт в Пскове с 16 по 25 августа. Программу фестиваля предоставили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.
«Уже на следующей неделе на берегу Псковы в Финском парке стартует долгожданный фестиваль «Великие традиции». Под звуки народных инструментов гости праздника погрузятся в атмосферу музыкальных традиций и насладятся неповторимыми мелодиями. Не пропустите торжественное открытие фестиваля, обещаем хорошее настроение и яркие эмоции!» – отметили организаторы фестиваля.
Отметим, что Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции» реализуется с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».
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