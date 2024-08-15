Ностальгический проект к 80-летию Псковской области начался на «7 НЕБЕ»

09:32, 15 августа 2024, ПАИ

Радиостанция «7 НЕБО»(107.1 FM) совместно с государственным архивом Псковской области начала новый проект, посвящённый 80-летию со дня основания Псковской области.

«За последние 80 лет произошло немало событий, которыми по праву гордятся псковичи. Можно сказать, что некоторые из них были вчера, позавчера. Мы уверены, что многие, послушав эти ретроновости, вернутся в своё детство, юность, испытают чувство ностальгии», – отметили авторы проекта.

Кто и как восстанавливал пчеловодство, занимался разведением новых сортов яблок и мечтал о светлом будущем региона, как и где строили кинотеатры, развивали молодые таланты – история региона за несколько секунд с 14 августа на радиостанции «7 НЕБО» ежеденевно по будням в утренних выпусках новостей.

В серии радиосюжетов программы «Новости вовремя», наряду с актуальными новостями, слушатели узнают о достижениях прошлых лет в экономике и сельском хозяйстве, чем жил регион, что волновало население области.

«Интересные детали истории региона Псковской области находят профессионалы из регионального государственного архива. Мы хотим, чтобы о них узнали как можно больше псковичей и гостей нашей области», – подчеркнули в редакции «7 НЕБА».

Напомним, что радиостанция «7 НЕБО» входит в состав государственного медиахолдинга. Ещё с одним проектом – «Полосы истории», посвящённым 80-летию Псковской области, можно познакомиться в телеграм-канале Псковского агентства информации. Ежедневно вечером здесь публикуются архивные полосы районных газет разных лет, которые передают атмосферу и дух того времени.