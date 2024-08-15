Мастер-класс по колокольному звону пройдёт в Детском парке Пскова

10:34, 15 августа 2024, ПАИ

Мастер-класс по колокольному звону проведут преподаватели и воспитанники Школы звонарей при храме Святых Жен-Мироносиц города Пскова в рамках Псковского фестиваля «Детство без преград» в Детском парке Пскова 17 августа. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

С 11:00 до 15:00 каждый из участников фестиваля сможет не только послушать звучание колоколов, но и попробовать свои силы в колокольном звоне. «Это уникальная возможность почувствовать себя звонарём и прикоснуться к многовековой православной христианской традиции», – отметили организаторы.