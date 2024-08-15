Росгвардейцы обезвредили найденные в Пскове артснаряды

10:47, 15 августа 2024, ПАИ

Сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области обезвредили боеприпасы, найденные на приусадебном участке в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

14 августа сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» идентифицировали четыре 45-миллиметровых артиллерийских снаряда времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы были обнаружены во время земляных работ у дома на улице Козий Брод.

После этого сапёры ОМОН «Кром» вывезли снаряды на специализированный полигон и уничтожили с помощью накладного заряда.