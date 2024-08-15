До +29 градусов прогнозируют в Псковской области 16 августа

11:23, 15 августа 2024, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков прогнозируется на территории Псковской области 16 августа, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть южный ветер со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём от +24 до +29. Атмосферное давление будет ниже нормы.