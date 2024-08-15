Завершён конкурс на определение разработчика ПСД лыжного центра в Пскове

11:29, 15 августа 2024, ПАИ

Завершён конкурс на определение разработчика проектно-сметной документации для строительства лыжно-биатлонного центра с лыжероллерной трассой в Пскове на улице Советской Армии.

Согласно данным ЕИС «Закупки», в конкурсе приняли участие две компании, при тендере им были присвоены идентификационные номера. Начальная цена контракта, согласно конкурсной документации, была объявлена в 8 872 696 рублей. Победителем аукциона объявлена компания, предложившая выполнение работ за 7 497 428 рублей.

Как сообщили корреспонденту ПАИ в администрации Пскова, подписание контракта с победителем конкурса ожидается на следующей неделе.

Победитель конкурса на разработку ПСД должен будет, в частности, разработать два варианта эскизного проекта для объекта. В составе эскизного проекта необходимо будет разработать пояснительную записку с обоснованием проектных решений, проект планировки земельного участка (генеральный план), 3D-визуализацию планировочных решений основных объектов благоустройства.

Разработка проектной документации будет осуществляться в соответствии с одним из вариантов эскизного проекта, утверждённого заказчиком.

Победителю конкурса необходимо будет запроектировать лыжероллерную трассу для тренировочной и соревновательной деятельности (биатлон, лыжероллеры, лыжи – спринт, масс-старт, эстафеты и т. д.) с единовременным пребыванием 200 человек, трассу вдоль границ земельного участка длиной не менее два километра с минимальными перепадами высот для тренировки начинающих лыжников, площадку для стрельб из пневматического оружия, трибуны с навесом (на 200 человек) с радиоузлом и дикторской, штрафную петлю и так далее.