Спортсмен Псковской области примет участие в межрегиональных соревнованиях по биатлону

12:07, 15 августа 2024, ПАИ

Спортсмен Псковской области Глеб Макеев примет участие в межрегиональных соревнованиях по биатлону «Кубок золотого кольца», которые пройдут в Рыбинске с 16 по 18 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер сборной Псковской области по биатлону Олег Макеев.

В рамках соревнований состоятся две гонки: роллеры-гонка и роллеры-спринт. Отметим, что Глеб Макеев является призёром первенства России по биатлону.

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