Вечер памяти Виктора Цоя пройдёт в Пскове 17 августа
Вечер памяти Виктора Цоя пройдёт в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове 17 августа, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».
«Совместно с Псковским рок-клубом администрация парка приглашает псковичей окунуться в атмосферу легендарных 1980-х годов, когда творчеством и духом Цоя был проникнут каждый дом», – говорится в сообщении.
В мероприятии примут участие псковский поэт и исполнитель Александр Петров («Барада») и псковские музыкальные группы «Дождались!», Standby, Enclave.
Начало фестиваля в 20:00. Вход свободный.
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