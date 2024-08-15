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Культура

Вечер памяти Виктора Цоя пройдёт в Пскове 17 августа

Вечер памяти Виктора Цоя пройдёт в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове 17 августа, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Вечер памяти Виктора Цоя пройдёт в Пскове 17 августа. Фото: группа парка аттракционов «Волшебная гора» в соцсети «ВКонтакте»

«Совместно с Псковским рок-клубом администрация парка приглашает псковичей окунуться в атмосферу легендарных 1980-х годов, когда творчеством и духом Цоя был проникнут каждый дом», – говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие псковский поэт и исполнитель Александр Петров («Барада») и псковские музыкальные группы «Дождались!», Standby, Enclave.

Начало фестиваля в 20:00. Вход свободный.

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