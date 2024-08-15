Александр Бастрыкин поставил на контроль ситуацию с наездом электросамокатчика на пенсионерку в Великих Луках

12:23, 15 августа 2024, ПАИ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о наезде электросамокатчика на пенсионерку в Великих Луках, сообщает информационный центр СК России.

«В СМИ сообщается, что 13 августа текущего года в городе Великие Луки Псковской области неустановленный водитель средства индивидуальной мобильности сбил 82-летнюю женщину на пешеходном переходе, после чего с места аварии скрылся», – говорится в сообщении.

По поручению главы СК руководителю СУ СК России по Псковской области Петр Крупеня должен провести процессуальную проверку, а также доложить о ее ходе и результатах.

Исполнение поручения, а также ход проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в СК.