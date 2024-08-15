Сбербанк за семь месяцев спас более 180 млрд рублей клиентов
Сбербанк с января по июль уберёг от мошенников более 180 миллиардов рублей своих клиентов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на комментарий заместителя председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.
Он уточнил, что в прошлом году Сбербанк спас от мошенников 300 миллиардов рублей своих клиентов, что свидетельствует о том, что мошенники не снижают свою активность.
По словам Станислава Кузнецова, звонки в мессенджерах и по телефону от имени сотрудников Центробанка и правоохранителей по-прежнему остаются наиболее актуальными мошенническими схемами. Также злоумышленники используют различные схемы со взломом личных кабинетов на портале «Госуслуги».
«Независимо от сценария цель преступников обычно сводится к тому, чтобы через взломанные аккаунты оформлять займы в микрофинансовых организациях. Бороться с таким мошенничеством несложно: нужно просто отключить возможность авторизации на сайтах МФО через портал «Госуслуги», ведь взять кредит можно и другим путём», – отметил Станислав Кузнецов.
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